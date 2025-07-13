«رفضت علاقتنا فانتقم مني».. بيلا ثورن تشعل السوشيال ميديا وتهاجم تشارلي بوث

أثارت الفنانة الأمريكية بيلا ثورن موجة من الجدل بعد تصريحات نارية ضد المغني تشارلي بوث، اتهمته فيها بأنه “كذب على العالم كله” وبدأ حملة كراهية ضدها، بعدما رفضت إقامة علاقة جسدية معه رغم ارتباطهما العاطفي لفترة قصيرة عام 2016.



وفي تعليق مباشر على منشور على إنستجرام يتناول انتقادات المغنية جايد ثيرلوال لتشارلي بوث، كتبت بيلا: “هو كذب على العالم كله عني، وبدأ موجة كراهية لمجرد إني رفضت أعمل معاه العلاقة”.. كلماتها الصريحة أثارت تفاعلًا واسعًا، خاصة مع عودة الحديث عن علاقتها القديمة مع بوث إلى الواجهة.





وكان بيلا وتشارلي قد دخلا في علاقة عاطفية قصيرة أواخر 2016، وظهرا سويًا في حفل Jingle Ball في ميامي، بل وغنى لها على المسرح. لكن الأمور سرعان ما انهارت بعد أن كتب بوث سلسلة من التغريدات، اتهم فيها ثورن بالخيانة، زاعمًا أنها لم تنفصل عن الممثل تايلر بوزي وقت ارتباطها به.



ثورن ردّت وقتها وأكدت أنها كانت قد انفصلت بالفعل عن بوزي قبل لقاء بوث، وأن الأخير أساء الفهم بعد قراءة خبر قديم دون التحقق من تاريخه.

وأضافت لاحقًا في لقاء إذاعي أن علاقتهما لم تستمر طويلًا، لكنها كانت قائمة بالفعل، ولم تكن مجرد صداقة.



النجمة البالغة من العمر 27 عامًا، والتي أصبحت الآن مخطوبة للمنتج مارك إيمس، لم تُخفِ ألمها من الطريقة التي أدار بها بوث الموقف، مشيرة إلى أنه فضّل تشويه سمعتها علنًا بدلًا من مواجهتها بالحقيقة.

ومن جانبه، لم يعلّق تشارلي بوث حتى الآن على الاتهامات الجديدة، بينما يستمر الجدل على السوشيال ميديا حول ما حدث بين النجمين.