قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«رفضت علاقتنا فانتقم مني».. بيلا ثورن تشعل السوشيال ميديا وتهاجم تشارلي بوث
محمود أبوالدهب: كهربا ودونجا «بتوع لقطة».. و«عاشور» تغيّر بفضل نظام الأهلي
سعر الذهب اليوم 13-7-2025
رسوم ترامب الجمركية تشعل أزمة مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك .. تفاصيل
أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد في محطات الوقود.. لتر 80 بكم؟
حلم أبيض .. الفلسطيني حامد حمدان يُصر على الانتقال للزمالك ويرفض عرض بيراميدز
نتنياهو: استهدفنا علماء إيرانيين ونعمل على وقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع ترامب
جمال عبدالحميد: حامد حمدان يريد الزمالك.. وإدارة بتروجت تُعرقل الصفقة
بعد هبوط الدواجن| مفاجأة في أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم الأحد 13-7-2025
ضياء السيد: بتروجت لم يتلقَ أي مخاطبات من الزمالك بشأن حامد حمدان
هل التحدّث مع الله في السجود يُبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
محاكمة 23 متهما في خلية اللجان النوعية بمدينة نصر.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«رفضت علاقتنا فانتقم مني».. بيلا ثورن تشعل السوشيال ميديا وتهاجم تشارلي بوث

بيلا ثورن وتشارلي
بيلا ثورن وتشارلي
شروق سلامة

أثارت الفنانة الأمريكية بيلا ثورن موجة من الجدل بعد تصريحات نارية ضد المغني تشارلي بوث، اتهمته فيها بأنه “كذب على العالم كله” وبدأ حملة كراهية ضدها، بعدما رفضت إقامة علاقة جسدية معه رغم ارتباطهما العاطفي لفترة قصيرة عام 2016.


 وفي تعليق مباشر على منشور على إنستجرام يتناول انتقادات المغنية جايد ثيرلوال لتشارلي بوث، كتبت بيلا: “هو كذب على العالم كله عني، وبدأ موجة كراهية لمجرد إني رفضت أعمل معاه العلاقة”.. كلماتها الصريحة أثارت تفاعلًا واسعًا، خاصة مع عودة الحديث عن علاقتها القديمة مع بوث إلى الواجهة.


 

وكان بيلا وتشارلي قد دخلا في علاقة عاطفية قصيرة أواخر 2016، وظهرا سويًا في حفل Jingle Ball في ميامي، بل وغنى لها على المسرح. لكن الأمور سرعان ما انهارت بعد أن كتب بوث سلسلة من التغريدات، اتهم فيها ثورن بالخيانة، زاعمًا أنها لم تنفصل عن الممثل تايلر بوزي وقت ارتباطها به.


ثورن ردّت وقتها وأكدت أنها كانت قد انفصلت بالفعل عن بوزي قبل لقاء بوث، وأن الأخير أساء الفهم بعد قراءة خبر قديم دون التحقق من تاريخه. 

وأضافت لاحقًا في لقاء إذاعي أن علاقتهما لم تستمر طويلًا، لكنها كانت قائمة بالفعل، ولم تكن مجرد صداقة.


النجمة البالغة من العمر 27 عامًا، والتي أصبحت الآن مخطوبة للمنتج مارك إيمس، لم تُخفِ ألمها من الطريقة التي أدار بها بوث الموقف، مشيرة إلى أنه فضّل تشويه سمعتها علنًا بدلًا من مواجهتها بالحقيقة. 

ومن جانبه، لم يعلّق تشارلي بوث حتى الآن على الاتهامات الجديدة، بينما يستمر الجدل على السوشيال ميديا حول ما حدث بين النجمين.

بيلا ثورن تشارلي بوث بيلا وتشارلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

سعر الفضة

الملاذ الآمن: الفضة تكسر حاز الـ 38 دولار وسط أزمة عرض وارتفاع تكاليف التمويل

الفيومي

الفيومي: برنامج رد أعباء التصدير يحقق فرص عمل جديدة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 12-7-2025

بالصور

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

«لمس شعر الفنانات حرام» .. أشهر مُصفّف شعر يكشف كواليس قرار الاعتزال |فيديوجراف

انغام

اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها | فيديوجراف

ابراهيم سعيد

انتظروا المفاجأة .. محامي إبراهيم سعيد يكشف آخر التطورات | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد