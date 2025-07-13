أحمد بلال: الأندية تبحث عن المكاسب المالية من بيع لاعبيها

أكد أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأندية تسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية من بيع لاعبيها، مشيرًا إلى أن المنافسة الشديدة بين الأندية تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار اللاعبين في السوق المحلي.

بتروجت وأداء جماعي مميز

وتحدّث بلال خلال ظهوره في برنامج “بلس 90” على قناة النهار، عن بعض المواهب الصاعدة، قائلاً إنه لا يستطيع الحكم بشكل قاطع على مستوى حامد حمدان وقدرته على اللعب في مستويات عليا، لكنه أثنى على الأداء الجماعي المميز الذي قدمه فريق بتروجت مؤخرًا.

أحمد رضا بحاجة للوقت في الأهلي

أشار بلال إلى أن أحمد رضا، الذي انتقل إلى الأهلي، لم ينجح بعد في التأقلم مع طريقة لعب الفريق الأحمر، نظرًا للرتم العالي والمنافسة القوية التي يشهدها الفريق، لكنه أكد أن الأهلي يتمتع بميزة ضم اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للتطور في بيئة مليئة بالنجوم، وهو ما ينطبق على حالة أحمد رضا.



محمد شكري: عودة منتظرة وظهير أول

أشاد بلال بعودة محمد شكري للأهلي، مؤكدًا أنه لاعب جيد ومن أبناء النادي، وكان الأهلي يراقبه منذ فترة. وأوضح أن مركز الظهير الأيسر شهد رحيل كل من علي معلول ومحمد عطية الله، بينما لا يجيد كوكا في هذا المركز، في حين أن مصطفى العش أفضل في مركز قلب الدفاع، مما يجعل شكري الخيار الأنسب لهذا المركز.



خروج كريم الدبيس خطوة إيجابية

وفي ختام حديثه، أكد بلال أن من حق كريم الدبيس البحث عن فرصة للمشاركة، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا قرار جيد يمنحه فرصة للعب والتطور.