قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف
تامر حسني يُطلق مسابقة أفضل فيديو على أغاني «لينا معاد» .. ومفاجأة للبنات
ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
«عبدالقادر» يقترب من الحزم السعودي مقابل مليون دولار.. وخطة للانتقال إلى الزمالك
دعمًا لزوجته.. رامي رضوان يروّج لـ «روكي الغلابة»: استعدوا لشوية أكشن
محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان
بعد 18 سنة .. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خناقة «ميدو» الشهيرة مع والده |تفاصيل
كيف يتحدّث أهل الجنة مع أصحاب النار؟.. دار الإفتاء تجيب
سفير مصر في لاهاي يزور دير العذراء بهولندا.. واستقبال حافل من الأنبا أرساني والرهبان | صور
145 شهيدًا في يوم دامٍ بغزة.. والاحتلال يوسّع غاراته رغم تعثر مفاوضات التهدئة
الحماية المدنية بالجيزة تنفي وقوع حريق بمول سيراميكا بأكتوبر .. صور
دعاء الهم والحزن .. يرفع عنك الضيق والاكتئاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال: الأندية تبحث عن المكاسب المالية من بيع لاعبيها

الدورى المصرى
الدورى المصرى
رباب الهواري

أكد أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأندية تسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية من بيع لاعبيها، مشيرًا إلى أن المنافسة الشديدة بين الأندية تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار اللاعبين في السوق المحلي.

بتروجت وأداء جماعي مميز

وتحدّث بلال خلال ظهوره في برنامج “بلس 90” على قناة النهار، عن بعض المواهب الصاعدة، قائلاً إنه لا يستطيع الحكم بشكل قاطع على مستوى حامد حمدان وقدرته على اللعب في مستويات عليا، لكنه أثنى على الأداء الجماعي المميز الذي قدمه فريق بتروجت مؤخرًا.

أحمد رضا بحاجة للوقت في الأهلي

أشار بلال إلى أن أحمد رضا، الذي انتقل إلى الأهلي، لم ينجح بعد في التأقلم مع طريقة لعب الفريق الأحمر، نظرًا للرتم العالي والمنافسة القوية التي يشهدها الفريق، لكنه أكد أن الأهلي يتمتع بميزة ضم اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للتطور في بيئة مليئة بالنجوم، وهو ما ينطبق على حالة أحمد رضا.
 

محمد شكري: عودة منتظرة وظهير أول

أشاد بلال بعودة محمد شكري للأهلي، مؤكدًا أنه لاعب جيد ومن أبناء النادي، وكان الأهلي يراقبه منذ فترة. وأوضح أن مركز الظهير الأيسر شهد رحيل كل من علي معلول ومحمد عطية الله، بينما لا يجيد كوكا في هذا المركز، في حين أن مصطفى العش أفضل في مركز قلب الدفاع، مما يجعل شكري الخيار الأنسب لهذا المركز.
 

خروج كريم الدبيس خطوة إيجابية

وفي ختام حديثه، أكد بلال أن من حق كريم الدبيس البحث عن فرصة للمشاركة، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا قرار جيد يمنحه فرصة للعب والتطور.

دورى نايل الأهلي أخبار الأهلي بتروجيت سيراميكا كريم الدبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

ترشيحاتنا

الرواق الأزهري

الجامع الأزهر يطلق الدورة الثانية لتأهيل الخريجين للعمل بالرواق

وزير الأوقاف يتفقد مسجد العلي العظيم بالقاهرة

وزير الأوقاف يتفقد مسجد العلي العظيم بالقاهرة .. صور

الزواج

هل يجوز إجبار الفتاة على زواج شخص معين وهل رفضها عقوق؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

فيديو

انغام

اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها | فيديوجراف

ابراهيم سعيد

انتظروا المفاجأة .. محامي إبراهيم سعيد يكشف آخر التطورات | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد