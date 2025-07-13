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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤتمر خدام إيبارشية إسنا وأرمنت السنوي بعنوان “فاثبت على ما تعلمت” .. صور

خدام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
خدام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

نظّمت إيبارشية إسنا وأرمنت مؤتمرها السنوي للخدام بعنوان “فاثبت على ما تعلمت”، وذلك بكنيسة الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، بحضور نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت.

تضمّن المؤتمر ثماني محاضرات، ألقى منها القس بولس حليم، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللي – القاهرة، ثلاث محاضرات تناولت حضارة الكتاب المقدس، وأهمية الجلسة الفردية معه، والرد على الشكوك الإيمانية.

كما ألقى القمص يوسف الحومي، كاهن كنيسة القديس مارمرقس – مصر الجديدة، وباحث قبطي وعضو لجنة التاريخ الكنسي، خمس محاضرات عن مجمع نيقية، ونهضة الكنيسة القبطية الحديثة، وتاريخ صلوات البصخة، والانشقاق حول طبيعة المسيح، وعقيدة الثالوث.

إيبارشية إسنا وأرمنت الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت الكتاب المقدس

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