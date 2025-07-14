برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025: ابتعد عن الجدال

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ابتعد عن الجدال في علاقتك، حافظ على صدقك في العمل. ستكون الثروة والصحة إيجابيتين.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

سيكون لدى العاملين في مجالات الرعاية الصحية، والقانون، والهندسة المعمارية، والضيافة، والخدمات المصرفية جدول أعمال مزدحم. سينجح رجال الأعمال اليوم في إطلاق مشروع أو فكرة جديدة.

توقعات برج الثور صحيا

قد تواجهين صعوبة في التنفس، وعلى النساء توخي الحذر عند تناول الطعام من الخارج. سيشكو الأطفال من مشاكل في صحة الفم، وقد يواجهون صعوبة في النوم اليوم. لا تفوّتوا تناول أدويتكم.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

من الضروري قضاء المزيد من الوقت معًا، ويمكنكما أيضًا مشاركة مشاعركما دون قيود. قد تجد بعض النساء العلاقة سامة وقد تتخلصان منها. ستشهد حياتكما العاطفية بعض التقلبات الطفيفة، وقد تُعرّفان حبيبكما على والديه للحصول على موافقتهما.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

سترث النساء جزءًا من العقار، بينما سيحتاج بعض المواطنين أيضًا إلى الإنفاق على تعليم أبنائهم. ستحتاج أيضًا إلى مساعدة مالية لأحد الأصدقاء أو الأشقاء اليوم، سينجح رجال الأعمال في سداد جميع المستحقات المتأخرة، وسيجمعون الأموال من خلال المروجين.