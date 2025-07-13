اجتماع تمهيدي في حلايب استعدادا للجلسة التشاورية حول المخطط الاستراتيجي الجديد

عقدت الوحدة المحلية لمدينة حلايب، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، اجتماعًا تمهيديًا موسعًا برئاسة عميد طارق لطفي، رئيس المدينة، وذلك في إطار الاستعداد للجلسة التشاورية المقرر عقدها يوم الإثنين 28 يوليو لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعريف المواطنين بتصورات الدولة التنموية، خاصة في المدن الحدودية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إلى جانب عدد من مشايخ وعواقل المدينة، ومديري الإدارات الخدمية، وشركاء التنمية، وجمهور من المواطنين.

واستعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع أهمية المخطط الاستراتيجي كأداة لتوجيه التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتحسين جودة الحياة في مدينة حلايب وتهيئة بيئة مناسبة للسكان.

كما قدم نبذة عن المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها إنشاء بوابة للمدينة، وتقسيمات سكنية للشباب، وشاطئ عام وحديقة عامة، وسوق حضاري وسوق لليوم الواحد.

وأكد الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وعرض أبرز ملامح الخطة الجديدة للعام 2025/2026، التي تهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية التحتية.

حضر الاجتماع صابر حسين سكرتير المدينة، إلى جانب مشايخ بارزين من بينهم شيخ سدو، وشيخ محمد شريف، وشيخ أمين، ومديرو إدارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وعدد من المواطنين.

واختتم اللقاء بالاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور، في خطوة تؤكد حرص المدينة على مشاركة المجتمع المحلي في رسم ملامح مستقبل حلايب ضمن خطة تنموية شاملة.