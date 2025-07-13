صلاح يقود تشكيل ليفربول في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول الفريق في المباراة الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض ليفربول مباراته الودية الأولى هذا الصيف ضد بريستون نورث إند في الخامسة من مساء الأحد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - لوكا ستيفنسون - كوستاس تسميكاس

الوسط: ريان جرافنبرخ - تري نيوني - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: فيدريكو كييزا - محمد صلاح - ريو نجوما

ويغيب مجموعة من لاعبي ليفربول عن اللقاء، وهم أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وأليكسيس ماك اليستر ولويس دياز، بالإضافة إلى الوافد الجديد فلوريان فيرتز.