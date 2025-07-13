وفد الوطنية للصحافة والتحرير يشيدون بالتحول الرقمي بالوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وأعضاء وفد الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية شمال مدينة الخارجة، وما تحقق من نموذج واعد للتحول الرقمي في إطار توجيهات القيادة السياسية ودعم كبير من الدولة.

حيث أشادوا بتكامل الخدمات كنموذج رائد للتحول الرقمي، وتطبيق معايير التنمية المستدامة، حيث يضم المجمع 35 منشأة حكومية وخدمية تمثل مختلف الجهات التنفيذية والتى تقدم خدماتها للمواطنين في بيئة رقمية متطورة.

من جانبه، أعرب محافظ الوادي الجديد عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكداً أن المجمع يُجسد عمليًا توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة وتطوير الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.