سلوت: من الصعب العودة إلى ليفربول بدون جوتا

أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، إنه كان من الصعب على الفريق العودة إلى العمل بعد وفاة ديوجو جوتا، ولذلك اقترح على لاعبيه أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي السير على خطى زميلهم الراحل.

يبدأ ليفربول مبارياته الودية قبل الموسم بمباراة في بريستون اليوم الأحد، بعد عشرة أيام من وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة بإسبانيا في الثالث من يوليو.

وقال سلوت في مقابلة مؤثرة مع وسائل الإعلام الداخلية في ليفربول: “ما قلته للاعبين، من الصعب جدًا إيجاد الكلمات المناسبة لأننا نناقش باستمرار ما هو مناسب، ما هو المناسب في أفعالنا؟ ما هو المناسب لما نقوله؟ هل يمكننا التدرب مجددًا؟ هل يمكننا الضحك مجددًا؟ هل يمكننا الغضب إذا كان هناك قرار خاطئ؟”.

وأضاف: "لقد قلت لهم، ربما يكون أفضل ما يمكننا فعله هو التعامل مع هذا الموقف كما تعامل جوتا. وما قصدته بذلك هو أن جوتا كان دائمًا على سجيته، لا يهم إن كان يتحدث معي أو مع زملائه في الفريق أو مع الجهاز الفني، فقد كان دائمًا على سجيته.

وواصل: “لذا دعونا نحاول أن نكون على سجيتنا أيضًا، لذا، إذا أردنا الضحك فسنضحك؛ وإذا أردنا البكاء فسنبكي”.

أجّل ليفربول عودة لاعبيه إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد لأن معظمهم حضروا الجنازة في البرتغال الأسبوع الماضي.

أعلن النادي يوم الجمعة أنه سيُوقف قميص جوتا رقم 20 نهائيًا.

وأشار سلوت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لعب دورًا رئيسيًا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، هو لاعب يُمكن الاعتماد عليه دائمًا في اللحظات الصعبة.

وواصل: “لطالما نظرتُ إليه وقلتُ، الآن نحتاج منك شيئًا مميزًا، وقد أبدع في كثير من الأحيان، أستطيع أن أستحضر كل هذه اللحظات، نحن نمر بوقت عصيب للغاية، فلنحاول أن نفعل ما فعله ديوجو مرات عديدة، إذا كان الأمر صعبًا للغاية، فلنحاول بجهد أكبر أو نواصل العمل وننجح”.

واختتم سلوت، الذي أكد أن الفريق سيحمل جوتا دائمًا في قلوبهم، إنه من الصعب أن نعتبر أي شيء، بما في ذلك كرة القدم: “مهمًا إذا فكرنا فيما حدث، لكننا نادٍ لكرة القدم، وعلينا أن نتدرب ونلعب مجددًا، سواء أردنا ذلك أم لا”.