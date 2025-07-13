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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العلا: تحركات مصر في إفريقيا تُرسخ شراكة متوازنة وتنمية مشتركة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي – بصفته رئيسًا للجنة توجيه “النيباد” – تمثل محطة بارزة في تعزيز دور مصر كقاطرة للتكامل والتنمية في القارة الأفريقية.

وقال أبو العلا، إن رئاسة مصر للجنة توجيه النيباد ليست مجرد منصب شرفي، بل تعكس اعترافا دوليًا بمكانة مصر كفاعل محوري في صياغة مستقبل القارة، وتجسيدًا لاستراتيجية مصرية راسخة تُعيد توجيه الأولويات نحو العمق الأفريقي، بوصفه امتدادًا طبيعيًا للأمن القومي، وشريكًا أصيلًا في التنمية.

وأوضح أن التحرك المصري في أفريقيا يقوم على ركيزتين أساسيتين: رؤية استراتيجية طويلة المدى تقوم على التكامل الاقتصادي وتبادل المنافع، ونهج عملي يراعي خصوصيات دول القارة. 

وأشار إلى أن رئاسة مصر للنيباد – كأحد أبرز الأطر الأفريقية لدفع التنمية المستدامة – تؤكد أن النموذج المصري يقوم على الشراكة لا الهيمنة، وهو ما منح مصر مصداقية كصوت داعم لربط الأمن بالتنمية، وتعزيز القدرات الذاتية في مواجهة التحديات.

وأضاف: “إدراك مصر لأهمية القارة كسوق واعد وفضاء رحب للتعاون، ينطلق من مسؤوليات تاريخية وواقع جغرافي يجعلنا حلقة وصل بين أفريقيا والعالم، وهو ما يرسخ رؤيتنا لشراكة تقوم على الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح، وتمكين الشباب، الذي جعله الرئيس في صدارة أولويات الأجندة التنموية للقارة”.

واختتم أبو العلا ، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، في ظل تنافس القوى الدولية على القارة، تقدم نموذجًا مغايرًا يقوم على المبادرات الفاعلة: من دمج القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية، وربط البنى التحتية القارية – كمشروع السكك الحديدية – إلى بناء القدرات البشرية. وقال إن هذا النهج الواقعي، المدعوم بإرادة سياسية على أعلى مستوى، هو ما يعيد لمصر دورها الطبيعي كقوة دافعة نحو وحدة وتنمية أفريقيا بشكل متوازن وشامل.

النائب أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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