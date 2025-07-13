الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي

أعلن مسئولو الاتحاد السكندري ، عن التعاقد مع عبد الرحمن بودي لاعب سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا في الصيف الحالي.

ودخل مسئولو نادي الاتحاد، في مفاوضات مكثفة مع بودي للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد اللاعب معناديه وعدم وجود رغبة من علي ماهر في بقائه مع الفريق.

أخطر مسئولو نادى الاتحاد السكندري الثنائي شكري نجيب وعمر الوحش لاعبي الفريق بالرحيل عقب نهاية معسكر الفريقالمغلق في مدينة برج العرب وقبل استئناف التدريبات الجماعية غدا ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.