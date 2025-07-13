لامين يامال يحتفل بعيد ميلاده الـ18 ويكشف عن حلمه مع برشلونة وإسبانيا

عبّر النجم الإسباني الواعد لامين يامال، جناح برشلونة، عن طموحاته المتزايدة في عالم كرة القدم، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، حيث وجه رسالة طموحة لجماهير النادي الكتالوني، مؤكدًا أن هدفه في المرحلة المقبلة هو التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

وقال يامال في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لبرشلونة: "في سن الثامنة عشرة، أطلب فقط أن أواصل البناء على ما حققته في السادسة عشرة والسابعة عشرة، وأن أضيف لقبًا مهمًا ينقصني، وهو دوري أبطال أوروبا، وبالطبع أحلم أيضًا بكأس العالم".

وأكد النجم الشاب أن تفكيره لا يميل إلى الانتظار أو التأجيل، موضحًا: "لا أعتقد أن أمامي سنوات طويلة من اللعب؛ عقليتي هي الفوز الآن، وسأبذل أقصى ما لدي لتحقيق ذلك.. لا أريد تأجيل أحلامي".

ووجّه يامال رسالة مباشرة إلى جماهير "البلوجرانا"، قال فيها: "سنقاتل بكل ما نملك، وأنا واثق تمامًا أن دوري أبطال أوروبا سيعود إلى ديارنا قريبًا، وسأعمل بكل قوة لتحقيق هذا الحلم، كما أنني أضع نصب عيني المنافسة على كأس العالم مع المنتخب الإسباني".

ويعد لامين يامال أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في برشلونة والكرة الإسبانية، بعد أن فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول رغم صغر سنه. وشارك مع البارسا في 55 مباراة حتى الآن في مختلف البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، بإجمالي 4553 دقيقة لعب، ما يعكس تطوره اللافت ومسيرته الصاعدة بسرعة قياسية.