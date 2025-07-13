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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إدوارد وباسم سمرة في عزاء المخرج سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
قسم الفن

بدأ منذ قليل عزاء سامح عبد العزيز فى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور النجوم روبي وإدوارد ، ومن المقرر ان يقدم عدد كبير من نجوم الوسط الفني واجب العزاء. 

وحضر عدد كبير من الفنانين أبرزهم باسم سمرة وصبري فواز وعمرو عبد العزيز وغيرهم. 

المخرج سامح عبدالعزيز 

ولد المخرج سامح عبد العزيز في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج عدد من البرامج ومنها ،  جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.

ويُعد المخرج سامح عبدالعزيز من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين، وقدّم مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية التي لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بينها أفلام: «كباريه» و«الفرح» و«حلاوة روح»، إلى جانب مسلسلات مميزة مثل «رمضان كريم»، شهادة معاملة أطفال، وتميز بأسلوبه الواقعي وقدرته على المزج بين الترفيه والطرح الاجتماعي العميق، ما جعله أحد صناع التأثير في الدراما المصرية.

سامح عبد العزيز روبي باسم سمرة

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