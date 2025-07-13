تاني.. أحمد سعد يكشف عن تعاونه مجددا مع روبي ضمن ألبومه بيستهبل

كشف الفنان أحمد سعد عن تعاونه مجددا مع الفنانة روبي فى أغنية بعنوان “تاني” ضمن ألبومه الجديد بعنوان "بيستهبل".

وشارك أحمد سعد ، جمهوره بوستر الأغنية المنتظرة بمشاركة روبي بعنوان “تاني” ، وكتب معلقا: "أحمد سعد وروبي تاني من ألبوم بيستهبل يوم ١٦ / ٧ الساعة ٨ مساء .

أغنية يا ليالي

وفى عام ٢٠٢٣ ، طرح الثنائي احمد سعد وروبي اغنيتهما “يا ليالي”.

و"ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.

ألبوم أحمد سعد

وأعلن أحمد سعد على أن الألبوم الجديد سيطلق على مرحلتين وأطلق على المرحلة الأولى "الوش الأول" ومن المقرر إطلاقه يوم 16 يوليو الجاري، والبداية مع أغنية "بيستهبل" في تمام الخامسة مساء وأغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" في تمام السابعة مساء كما يطلق أغنية "تاني" بمشاركة النجمة روبي في تمام الساعة الثامنة وأغنية "بطة" في تمام التاسعة مساء.

موعد طرح المرحلة الثانية من ألبومه

وحدد أحمد سعد يوم 24 يوليو الجاري موعدا لإطلاق المرحلة الثانية "الوش الثاني" على أن يبدأ بأغنية "بلونة" الساعة الخامسة مساء وأغنية "شفتشي" الساعة السادسة وأغنية "اتحسدنا" في تمام السابعة بينما يطلق أغنية "اتك اتك" الساعة الثامنة ويختتم الألبوم بأغنية "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى.

وكان أحمد سعد كشف عن كواليس أغنيته الجديد "حبيبي ياه ياه" أمس والتي يقدمها بمشاركة عفروتو ومروان موسى ونشر مجموعة من الصور من كواليس التسجيل والتي لاقت تفاعلا كبير.

ويقابل النجم أحمد سعد جمهوره في عدد من الحفلات الضخمة خلال الصيف بالساحل الشمالي وعدد من الدول العربية ويبدأ جولته من مهرجان مراسي.