عمال القليوبية يكرم أبناءه في احتفالية حاشدة

نظم الاتحاد المحلي لعمال القليوبية برئاسة عبد الرحمن عبد الغني، لقاءً موسعًا حمل شعار: "عمال القليوبية نواة التقدم والنمو"، وذلك برعاية كريمة من وزير العمل محمد جبران، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى عن السلطة التنفيذية والقيادات العمالية.

حضر اللقاء المهندس خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، ممثلًا عن الوزير، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والنائبة منيرة الأشقر، والمهندس سلامه صابر رئيس شركة أنابيب البترول، والدكتور أحمد عاطف عميد معهد الدراسات النقابية العمالية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، والنائب فتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية الأسبق، وفوزي صابر وكيل وزارة العمل بالقليوبية، ونجلاء الفرماوي رئيس الادارة المركزية لحقوق الانسان بمحافظة القليوبية، أحمد شعيب أمين صندوق اتحاد عمال القليوبية، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية، وقيادات العمل النقابي بالمحافظة.

افتُتحت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعها كلمات حملت في طياتها رسائل فخر وامتنان لجنود الإنتاج، فيما أعرب فيها المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والأمين العام للاتحاد المحلي، عن اعتزازه الشديد بعمال القليوبية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، في ظل دعم لا محدود من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس الاتحاد المحلي، أن هذا اللقاء يمثل وقفة تقدير وعرفان لكل يد تبني، ولكل عامل يساهم في النهوض بالمجتمع، مشيرًا إلى أن عمال القليوبية كانوا وما زالوا عمادًا حقيقيًا للتنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالجهود المتواصلة لوزارة العمل في دعم الحركة النقابية، مؤكدًا أن "هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لبناء وطن قوي بسواعد أبنائه".

أما المهندس خالد عبد الله، فقد شدد على أن استراتيجية الوزارة في ملف السلامة والصحة المهنية ليست مجرد خطة، بل مشروع وطني يرسّخ ثقافة الوعي والحماية في بيئات العمل، ويضع العامل في قلب عملية الإنتاج والتنمية.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان، خلال كلمتها نيابة عن محافظ القليوبية، أن المحافظة تضع العامل في مقدمة أولوياتها، وتُثمن كل جهد يُبذل من أجل البناء والتطوير.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي وثّق الإنجازات الرائدة لعمال القليوبية، واختُتم اللقاء بتكريم كوكبة متميزة من أبناء المحافظة، ممن سطّروا أروع النماذج في الإخلاص والتفاني.

هذا المشهد الاحتفالي كان بمثابة رسالة وطنية واضحة: أن العامل المصري هو حجر الأساس في مسيرة التقدم والبناء.