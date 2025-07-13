منى عمر: إفريقيا لا تزال غارقة في الفقر والديون رغم بوادر التفاهمات السياسية

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات عميقة ومعقدة، رغم بعض مؤشرات الانفراج السياسي، لا سيما في ظل التفاهم الأخير بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت عمر، خلال لقائها ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الواقع الإفريقي يعاني من تفاقم الديون واتساع رقعة الفقر، ما يقوض قدرات دول القارة على الصمود والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن إفريقيا تقف اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي بالغ الحساسية، حيث لا تزال تعتمد بشكل شبه كلي على تصدير المواد الخام، دون امتلاك القدرة على تصنيعها محليًا، وهو ما يجعل اقتصادها رهينًا لأسواق الخارج.

ولفتت إلى أن هذا النموذج الاقتصادي يجبر الدول الإفريقية على بيع مواردها الأولية بأسعار زهيدة، ثم استيرادها في صورة منتجات مصنعة بتكلفة مرتفعة، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على شعوب القارة.