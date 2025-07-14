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توضيح عاجل من التعليم بشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توضيح عاجل من التعليم بشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توضيحاً عاجلاً بشأن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسدد الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026 قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليهم وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :

-  طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات ملزمين بدفع قيمة المصروفات الدراسية التي تقدر بـ 5000 جنيه

- يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية و وفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية ، ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا


- يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه مصري لكل عام دراسي

- يتم سداد قيمة التأمين على جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من اعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد

- ولا يحق لوي الأمر المطالبة بإسترداد أي مبالغ تم دفعها في حالة إذا تم التحويل من المدرسة بعد السنة الدراسية

لخريجي الإعدادية.. فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج حتى 20 يوليو

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

 و يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق ١١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية

ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتكون مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

كما تشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن الاطلاع على طريقة التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026 من خلال الفيديو المنشور على اللينك التالي :
https://www.facebook.com/share/v/1GGaMFhL8E/ 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026 هو :
https://dualedu.moe.gov.eg/home 

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية، والعائدين من الخارج (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية في العام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم، يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/qSCd8S8feNwgsBv68 

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