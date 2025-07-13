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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ لاعبي منتخب مصر للإسكواش بعد بطولتي أوروبا وهولندا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعبي المنتخب الوطني للاسكواش والاتحاد المصري على النتائج الجيدة التي حققها لاعبوا المنتخب في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة لناشئي الإسكواش خلال الفترة من 10 – 13 يوليو الحالي، وكذلك بطولة هولندا الدولية المفتوحة لناشئي الإسكواش خلال الفترة 3-6 يوليو الحالي.

حيث اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالإنجازات التي حققها ناشئو وناشئات المنتخب الوطني للإسكواش في البطولتين، والتي تمثل انعكاسًا حقيقيًا لريادة مصر في هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤكدا إن ما يقدمه هذا الجيل من أداء متميز يعكس حجم الموهبة والدعم المؤسسي المتكامل الذي توليه الدولة المصرية لرياضة الإسكواش، والذي يُعد أحد أعمدة نجاح المنظومة الرياضية الوطنية.

مشددا على حرص وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على الاستمرار في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وذلك في إطار خطط متكاملة تُعدّ من الآن للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، بالاضافة الى توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الأعمار.

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني من حصد العديد من المراكز الاولي في البطولة والتي جاءت كالتالي:

منافسات الناشئات تحت 13 سنة:
حصلت اللاعبة ايمي حسن، على المركز الثاني، فيما حصلت ليان عمارة، على المركز الثالث،وجاءت اللاعبة خديجة بندق، في المركز الرابع.

وفي منافسات الناشئات تحت 15 سنة:
توجت اللاعبة ساندي حسن، بالمركز الاول، واحتلت اللاعبة لانا فتح الله، المركز الثاني، فيما جاءت اللاعبة نور ضياء الدين، في المركز الثالث.

اما عن منافسات الناشئين تحت 15 سنة:
جاء اللاعب مصطفى الزغبي، في المركز الثالث، كما حصل اللاعب مالك محمد عبده، على المركز الرابع.

وفي منافسات الناشئات تحت 17 سنة:
توجت اللاعبة مريم المتيت، بالمركز الأول، فيما جاءت اللاعبة يارا حرفوش، في المركز الثاني.

وفي منافسات الناشئين تحت 17 سنة:
توج اللاعب عمر الطباخ، بالمركز الأول، فيما حصل اللاعب ياسين قريطم، على المركز الثالث.

اما عن نتائج لاعبي المنتخب الوطني في بطولة هولندا الدولية، ففي منافسات الناشئين تحت 11 سنة:
توج اللاعب عمر الزهيري، بالمركز الثاني.

وفي منافسات الناشئات تحت 11 سنة:
توجت اللاعبة ايسل عاشور، بالمركز الاول.

وحصل اللاعب حمزة احمد الغندور، على المركز الثالث في منافسات ناشئين تحت 13 سنة.

اما في منافسات الناشئات تحت 13 سنة:
توجت اللاعبة امي حسن، بالمركز الأول، فيما توجت اللاعبة ليان عمارة، بالمركز الثاني.

وفي منافسات الناشئين تحت 15 سنة:
توج اللاعب عمر صادق، بالمركز الأول.

اما في منافسات الناشئات تحت 15 سنة:
توجت اللاعبة لانا فتح الله، بالمركز الأول، وحصلت اللاعبة ساندي حسن، على المركز الثاني، فيما جاءت اللاعبة نور ضياء الدين، في المركز الثالث.

وفي منافسات الناشئين تحت 17 سنة:
توج اللاعب مايكل بيتر، بالمركز الأول، وحصل اللاعب عمر الطباخ، على المركز الثاني.

وفي منافسات الناشئات تحت 17 سنة:
توجت اللاعبة مريم المتيت، بالمركز الأول.

وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة الاسكواش موقع صدي البلد

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