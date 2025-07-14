ترافيس كيلسي يتلقى دعما رومانسيا من معجبة: عندك أحسن حبيبة في العالم



شهدت بطولة الجولف للمشاهير “American Century Championship” في نيفادا لحظة طريفة وعفوية جمعت بين النجم الرياضي ترافيس كيلسي وإحدى معجباته، بعد أن صاحت من بعيد: “عندك أحسن حبيبة في العالم!” في إشارة إلى النجمة العالمية تايلور سويفت. كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكية ونجم فريق كانساس سيتي تشيفز، ابتسم وأجاب على الفور قائلاً: “نقطة جيدة!”، في مشهد خطف قلوب الجمهور وانتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





الواقعة حدثت صباح السبت 12 يوليو، أثناء استعداد كيلسي للضربة الافتتاحية على ملعب Edgewood Tahoe Resort، حيث يشارك إلى جانب شقيقه، لاعب كرة القدم المتقاعد جيسون كيلسي، في البطولة السنوية التي تقام بعد عطلة الاستقلال الأميركية.





العلاقة بين ترافيس وتايلور سويفت أصبحت حديث الجمهور منذ أن بدأت في سبتمبر 2023، حيث شوهد الثنائي معًا في العديد من المناسبات، وبدأت تايلور تحضر مباريات كيلسي لدعمه من المدرجات. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها ربط تايلور بفعاليات الجولف، حيث شوهد كيلسي العام الماضي وهو يرقص على أنغام أغنيتها “Lavender Haze” خلال نفس البطولة، ما أظهر مدى تأثيرها الإيجابي عليه حتى في أجواء المنافسة.





الأجواء في البطولة كانت مرحة ومليئة بالتفاعل بين الجمهور والنجوم، حيث تبادل الشقيقان كيلسي العديد من اللحظات الطريفة، وكان واضحًا أن الحضور استمتعوا بوجودهما معًا. اللافت أن ترافيس بدا مرتاحًا وسعيدًا، وهو ما رآه البعض دليلًا على مدى استقرار علاقته العاطفية مع سويفت، التي شوهدت مؤخرًا معه في أوهايو خلال زيارة لعائلته.





ومع تصاعد الشعبية المشتركة للثنائي، يتابع الجمهور تطورات علاقتهما بشغف، خاصة مع اقتراب موسم كرة القدم الجديد وجولات تايلور العالمية، وسط تساؤلات دائمة: هل تستمر هذه القصة التي جمعت بين نجمة البوب وأسطورة الملاعب؟



