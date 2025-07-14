محافظ دمياط: نهتم بالمنظومة الطبية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، و الدكتور وليد أبو الخير مدير المركز .

وخلال الجولة، تفقد المحافظ " العيادات الخارجية وأقسام العمليات و العناية المركزة للقلب والكبد والجهاز الهضمي، و غرف حجز المرضى واطلع على الخدمات التى يقدمها المركز للمرضى وآلية العمل به .

وحرص الدكتور أيمن الشهابى، على التواصل مع المرضى للاطمئنان على تلقيهم الخدمات العلاجية، وأكد محافظ دمياط اهتمامه البالغ بالمنظومة الطبية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة المناطق.