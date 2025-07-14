جاستن بيبر يشعر بـ الحرية الكاملة بعد انفصاله عن مدير أعماله السابق

أكد مصدر لمجلة Rolling Stone أن جاستن بيبر كان يسعى للانفصال عن مدير أعماله السابق سكوتر براون “منذ وقت طويل”، وأنه يشعر الآن بأنه “حر بالكامل” من الناحية الإبداعية بعد تحقيق هذا الانفصال رسميًا.





المغني الكندي البالغ من العمر 31 عامًا أصدر ألبومه الجديد بعنوان Swag في 11 يوليو، وهو أول ألبوم له منذ أربع سنوات. وأشار المصدر إلى أن بيبر تمكّن من التعبير عن ذاته الحقيقية والصادقة من خلال هذا المشروع، دون أي ضغوط خارجية لإنتاج “أغنية مثالية” أو “ألبوم مثالي”.





وقال المصدر: “امتلاك الحرية الكاملة كفنان كان أمرًا جديدًا عليه، لكنه سمح له بتقديم أفضل عمل فني في مسيرته. لقد كان قادرًا على أن يكون ذاته الحقيقية دون أي أصوات إضافية تحاول توجيهه في اتجاه معين. هذا هو النسخة الأصدق والأكثر شفافية من جاستن موسيقيًا”.





رغم الانفصال المهني، لم يبخل سكوتر براون، البالغ من العمر 44 عامًا، في دعم بيبر. فقد نشر عبر حسابه على إنستغرام في 12 يوليو قائلاً: “هذا الألبوم هو الأكثر تمثيلاً لجاستن حتى الآن. إنه جميل وصادق ويعكس شخصيته بالكامل. لم يكن لي أي دور في هذا المشروع، لكنني فخور به حقًا واستمتعت بالموسيقى”.





استمر التعاون المهني بين بيبر وبراون أكثر من 15 عامًا، منذ بدايات بيبر في سن المراهقة وحتى انفصالهما في 2023. وجاء إصدار Swag بعد تسوية مالية بين الطرفين، حيث وافق بيبر على دفع 26 مليون دولار لسكوتر براون كجزء من سلفة تلقاها من شركة AEG Presents لجولة Justice الملغاة في 2022، بالإضافة إلى 5.5 مليون دولار كعمولات غير مدفوعة.





الألبوم الجديد، وفقًا للمقربين، يعكس أخيرًا صوت جاستن الحقيقي، ويبدو أن بيبر اختار هذا التوقيت ليعلن عن استقلاله الإبداعي بعد سنوات من التوجيه الإداري الذي قيّد حريته الفنية.



