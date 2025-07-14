قررت جهات التحقيق، حبس سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بالسير عكس الاتجاه بمطلع أحد الكباري بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بمطلع أحد الكبارى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق “لا يحمل رخصة قيادة” مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اختصار الطريق.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



