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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يوجه بتطوير شامل لقياس التصرفات المائية وترشيد استخدام الموارد

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال تطوير منظومة قياس التصرفات و رصد المناسيب بإستخدام منظومة التليمترى وتطوير منظومة تطهيرات الترع .

وأوضح الدكتور سويلم أن خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه والجارى تنفيذها حالياً تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة، من خلال إحلال وصيانة بوابات أفمام الترع، وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم، وهو ما حققت الوزارة فيه نجاحات كبيرة خلال فترة الماضية .

وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد مقترح مفصل لأعمال تطوير برمجيات شبكة الرصد بالتليمتري لإمكانية إظهار التصرفات بكافة النقاط وكذلك كميات المياه المنصرفة خلال أحباس الترع الرئيسية، وإعداد خطة وبرنامج زمني لمراجعة وتقييم مواقع شبكة التليمتري الحالية، ومدى الحاجة لزيادة أعداد المواقع طبقا لإحتياجات الإدارة المركزية لشئون المياه، مع وضع منهجية موحدة لتركيب نقاط التليميتري بالتنسيق بين الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارة المركزية للتليمتري، والتوجيه بتطوير تطبيق للهاتف المحمول مرتبط بقاعدة بيانات لتجميع قياسات التصرفات من كافة المجاري المائية لجميع النقاط التى يتم قياسها .

كما وجه بالبدء في أعمال متابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس كمنطقة تجريبية لمقترح تطوير منظومة التليمتري، مع إعداد خطة متكاملة ببرنامج زمني محدد لهذه التجربة لإعداد معادلات العلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية، وإعداد دراسة بشأن الأعمال المزمع تنفيذها لتحسين إدارة المياه بالترع الثلاث، مع    تقييم نتائج التجربة التى تم تنفيذها بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات لتحديد مدى امكانية التوسع فى هذه التجربة بنطاق ترع أخرى مستقبلا .

وفى إطار تحسين منظومة تطهيرات الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بإعداد محددات لتقييم حالة الترع والاجراءات المتبعة لتحسين إداراتها، والاستفادة من عقود التطهيرات في استعادة القطاعات التصميمية للترع .

وفى إطار السعى لتعزيز مبادئ الحوكمة .. فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة جدوي تشكيل وحدة لمتابعة وإدارة عملية تطوير إدارة المياه (تطوير قياس التصرفات - متابعة التطهيرات - متابعة توزيع مياه - متابعة تطوير شبكة التليمتري ) 

الرى منظومة قياس التصرفات منظومة التليمترى تطهيرات الترع

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