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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير المجالس النيابية: محكمة النقض دورها محوري في توحيد تطبيق القانون

وزير المجالس النيابية يلتقي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
وزير المجالس النيابية يلتقي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
فريدة محمد - ماجدة بدوى

التقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة محكمة النقض.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق للمستشار عاصم الغايش في أداء مهامه الوطنية، في رئاسة هذا الصرح الشامخ حصن العدالة القانونية، الذي يضم صفوة أبناء الوطن من قضاة مصر، ودوره المحوري في توحيد تطبيق القانون وضمان حسن تفسيره، بما يحفظ استقرار المراكز القانونية ويعزز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وفقًا لأحكام الدستور.

من جانبه، ثمّن المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى ما تبذله من جهود متواصلة لتعزيز قنوات التعاون بين مؤسسات الدولة، انطلاقًا من نهج مؤسسي يقوم على التخصص والخبرة، ويستهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

كما أعرب عن بالغ امتنانه لهذه الزيارة، التي تعكس روح التقدير المتبادل بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للتكامل المؤسسي، وتعزز من مسارات التعاون بين الجهات القضائية والتنفيذية، في إطار من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل دعم ركائز الدولة وتحقيق الصالح العام.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس مجلس القضاء الأعلى العدالة القانونية قضاة مصر

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