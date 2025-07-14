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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة يطلق موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن الأحقية في الترقية لموظفي الجهاز الإداري للدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx ، والذي يتيح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
وأكد المهندس حاتم نبيل، أن إطلاق هذا الموقع يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتقديم خدمات ذكية تيسر على الموظفين سبل الوصول للمعلومة الصحيحة والدقيقة دون عناء.
وأضاف أن الجهاز مستمر في جهوده لتطوير منظومة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الموظف والدولة، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود.
وكان رئيس الجهاز قد أصدر في 30 يونيو الماضي القرار رقم 212 لسنة 2025، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ثم أصدر أيضا بتاريخ 10 يوليو القواعد التنفيذية للقرار سالف الذكر.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن إطلاق هذا الموقع يأتي في إطار حرص الجهاز وأضاف أن الجهاز مستمر في جهوده لتطوير منظومة العمل استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات

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