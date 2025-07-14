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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إدارة الكرة بالزمالك: سياسة مالية لصرف مستحقات اللاعبين.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"إدارة الكرة بالزمالك تضع سياسة مالية لصرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم في الموسم المقبل وعدم التأخر فيها".

وعلق أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك السابق والمدرب العام السابق بالقلعة البيضاء، على تصرف وسام أبوعلي، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد بيان القلعة الحمراء بشأن رفض رحيله.

وقال سيد معوض نجم الأهلي السابق خلال تواجده في برنامج «اللعيب» على «إم بي سي مصر 1»: "كل واحد بيفسر على مزاجه، يعني أنا مثلا ممكن أقولك إن وسام بيبعت رسالة للناس إنه مش سامعكوا ولا شايفكوا وتركيزي منصب مع النادي الأهلي".

ورد أيمن عبدالعزيز خلال نفس الحلقة، قائلا: "وممكن يكون مش شايف النادي الأهلي".


وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي مساء الأحد عن استمرار مهاجم الفريق وسام أبوعلي في صفوفه حتى نهاية عقده في 2029.

وأكد بيان للنادي الأهلي مساء اليوم إن إدارة الكرة قد أغلقت ملف بيع وسام أبوعلى، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادى حتى عام 2029.

ونشر وسام أبوعلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة له وهو مغمض عينيه ويشير إلى أذنه وفمه، في تلميح إلى أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.

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