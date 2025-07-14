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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مصر تمتلك فرصا تنموية واعدة لجذب الاستثمار والمستثمرين

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاستثمار في مصر يحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي تمكنه من تحقيق فرص تنموية واعدة ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، لتكون أكثر استيعابا في التوسع في الأنشطة الاستثمارية.

وأشار"يحيي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن 
مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية فى الكهرباء والطاقة، مما يجعلها أحد أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط و القادرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات.

وأكد عضو البرلمان ، عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستعد واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وتجدر الاشارة إلى أن أكد وزير العمل محمد جبران، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشيجع الإستثمار، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه، مؤكدًا أن مصر لديها بنية تشريعية مُشجعة على الإستثمارات خاصة الخارجية ، ولديها كوادر ماهرة ومُدربة للإستعانة بها في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران أمس الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة للأنظمة الكهربائية والوفد المرافق له وهي شركة مساهمة مصرية مُؤسسة بنظام المناطق الحرة الخاصة ،وتتبع الشركة الأم في اليابان، ولديها 141 موقع في 46 دولة، ويعمل فيها 230 ألف عامل على مستوى العالم.

الاستثمار الأنشطة الاستثمارية الاقتصاد وزير العمل المستثمرين

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