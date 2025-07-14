برلمانية: الحكومة اتخذت قرارات جريئة لرعاية القطاع الخاص للوصول لاقتصاد أكثر تنافسية

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة في تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين و الأجانب وذلك من خلال إصدار عدة تشريعات استهدفت فتح الطريق أمام الاستثمار من أجل التوسع في كافة المجالات الاقتصادية.

وأشارت"الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن

الحكومة خلال الفترة الأخيرة اتخذت عدة قرارات لرعاية القطاع الخاص فى مصر وتمكينه باعتباره شريكًا أساسيا فى التنمية المستدامة، مما يعكس رغبة الدولة في الوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة إزالة كافة العراقيل التى تواجه الاستثمار الأجنبي، و تقديم الحوافز والضمانات لتسهيل دخولها للأسواق المحلية .



وتجدر الإشارة إلى أن أكد وزير العمل محمد جبران، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشيجع الإستثمار، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه، مؤكدًا أن مصر لديها بنية تشريعية مُشجعة على الإستثمارات خاصة الخارجية ، ولديها كوادر ماهرة ومُدربة للإستعانة بها في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران أمس الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة للأنظمة الكهربائية والوفد المرافق له وهي شركة مساهمة مصرية مُؤسسة بنظام المناطق الحرة الخاصة ،وتتبع الشركة الأم في اليابان، ولديها 141 موقع في 46 دولة، ويعمل فيها 230 ألف عامل على مستوى العالم.