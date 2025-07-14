يتفوق على أسماء بارزة.. نجم الزمالك يتغزل في مصطفى شلبي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات أيمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال أيمن عبد العزيز: "مصطفى شلبي رقم 2 في مركزه بعد زيزو، ويتفوق على أسماء بارزة مثل طاهر محمد وحسين الشحات، ورمضان صبحي ومصطفى فتحي، وإن لم يكن أفضل من إبراهيم عادل".



وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي مساء الأحد عن استمرار مهاجم الفريق وسام أبوعلي في صفوفه حتى نهاية عقده في 2029.

وقال بيان للنادي الأهلي مساء اليوم إن إدارة الكرة قد أغلقت ملف بيع وسام أبوعلى، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادى حتى عام 2029.

ونشر وسام أبوعلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة له وهو مغمض عينيه ويشير إلى أذنه وفمه، في تلميح إلى أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.

قبل أن يتراجع اللاعب بعد ردود الفعل المثيرة لجماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من مشجعي الأحمر عن غضبهم من تصرف اللاعب الفلسطيني.