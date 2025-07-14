وزير التموين يكرم قيادات سابقة ويُصدر قرارات بتجديد دماء المديريات بالمحافظات

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من القرارات الوزارية بتجديد الثقة وتعيين وكلاء وزارة جدد لمديريات التموين في عدد من المحافظات، شملت الجيزة والإسكندرية والشرقية والسويس وجنوب سيناء.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة الوزارة لضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق المحلية.

وفي لفتة تقديرية، قام الوزير بتكريم عدد من القيادات التي أنهت مسيرتها الوظيفية بعد بلوغها سن التقاعد، تقديرًا لجهودهم المتميزة وعطائهم المستمر خلال سنوات خدمتهم. وشمل التكريم كلًا من الأستاذ ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والأستاذة أماني رجب، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، نظرًا لما قدماه من إسهامات بارزة في دعم منظومة العمل الرقابي والتخطيطي داخل الوزارة.

كما وافق الوزير على قبول استقالة الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب، تقديرًا لدوره في تطوير ملف صناعة الذهب، وقبول استقالة أحمد شيرين، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة الدلتا للسكر، بعد فترة من العمل اتسمت بالتعاون المثمر والإنجازات.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن الوزارة ماضية في مسارها نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال، من خلال تمكين الكفاءات وتطوير بيئة العمل بما يواكب أهداف الدولة المصرية في تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز الحوكمة.