سقط في حملة مفاجئة.. التحقيق مع خليجي يقود سيارة تحت تأثير المخدر

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها مع خليجي ألقي القبض عليه في حملة أمنية ومرورية على طريق منشأة القناطر بعد إجراء تحليل مخدرات له وثبوت إيجابية العينة.

قررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات بسحب عينة من الدماء للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم، وأمرت بالتحفظ على السيارة، ووجهت له تهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على قائد سيارة بمنشأة القناطر لقيادته تحت تأثير المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تم ضبط المتهم أثناء إعداد حملة بمنشأة القناطر حيث تم الاشتباه فى قائد سيارة ملاكي تبين أنه يحمل جنسية خليجية وبإجراء كشف طبي تبين تعاطيه مواد مخدرة، وقيادته تحت تأثير المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.