قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولي منذ وقف الحرب مع إسرائيل.. انفجارات غامضة تهز إيران
استهداف مباشر شرق غزة.. صاروخ مضاد للدروع يوقع قتلى وجرحى في جيش الاحتلال
رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تنفيذ الحواجز البحرية وحماية الشواطئ بالإسكندرية
إبراهيم عادل يعطل انتقال زلاكة لـ نادي الزمالك.. خاص
مصطفى يونس ينتقد طريقة رحيل معلول وصفقة حمدي فتحي.. خاص
مذيع القاهرة الإخبارية يدخل في نوبة بكاء أثناء محاورته ابنة مراسل القناة في غزة
رئيس الوزراء يشهد دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية
غارات إسرائيلية تستهدف المدنيين في حي التفاح ومناطق متفرقة بغزة.. تفاصيل
قناة السويس تفتح آفاق التعاون مع كوت ديفوار في مجال تطوير الموانئ والتدريب البحري
رئيس الوزراء : الدولة تنفذ منظومة لحماية شواطئ الإسكندرية
مصطفى يونس لـ صدى البلد عن أزمة عروض وسام أبو علي: داين تدان
إعلام عبري: طائرات إسرائيلية استهدفت دبابات سورية تجاوزت الحدود المرسومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل نظر 25 طعنا بالقاهرة والجيزة علي مرشحي انتخابات الشيوخ

تأجيل نظر 25 طعنا بالقاهرة والجيزة علي مرشحي انتخابات الشيوخ لجلسة مسائية
تأجيل نظر 25 طعنا بالقاهرة والجيزة علي مرشحي انتخابات الشيوخ لجلسة مسائية
إسلام دياب

أرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 25 طعنا لمرشحي مجلس الشيوخ للدورة الجديدة، لجلسة مسائية تعقد بعد قليل في تمام الساعه ٣ عصرا، جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون، وذلك للنظر والاطلاع علي الورق المقدم من أطراف الخصومة.
 

انتهت المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن فتح باب تلقي الطعون المقدمة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

وتم غلق الباب أمس، ووصل إجمالي الطعون النهائية المقدمة 50 طعنًا ، 25 بالقاهرة والجيزة، و25 بالمحافظات، علي أن يتم الفصل فيها بأحكام قضائية يُلزم تنفيذها، وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة آخري فتصبح ملزمة للطرفين سواء المرشح أو الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنظر اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، الطعون ويستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، علي 3 أيام لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مجلس الشيوخ مرشحي مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

زين الدين بلعيد

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

تيسير فهمي

تيسير فهمي: تعرضت للنصب من منتحلة شخصية شادية عبد الحميد.. خاص

ترشيحاتنا

السيد خليفة

القضاء الإداري يؤيد استبعاد مرشح النور من انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

مكتبة الإسكندرية

80 فعالية وندوة في بيت السناري بالسيدة زينب وقصر خديجة الأثري بحلوان

حضور الندوة في صورة تذكارية

حارص في ندوة المسابقات الأدبية العربية: أسيوط الأولى حصدا للجوائز

بالصور

أحمد عزمي: شخصيتي فى “حرب الجبالي” تحمل رسالة مهمة.. ومغامرتى مع ركوب الموتوسيكل الأصعب خلال التصوير.. حوار

أحمد عزمي
أحمد عزمي
أحمد عزمي

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد