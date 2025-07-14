تأجيل نظر 25 طعنا بالقاهرة والجيزة علي مرشحي انتخابات الشيوخ

أرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 25 طعنا لمرشحي مجلس الشيوخ للدورة الجديدة، لجلسة مسائية تعقد بعد قليل في تمام الساعه ٣ عصرا، جلسة عاجلة لنظر هذه الطعون، وذلك للنظر والاطلاع علي الورق المقدم من أطراف الخصومة.



انتهت المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن فتح باب تلقي الطعون المقدمة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

وتم غلق الباب أمس، ووصل إجمالي الطعون النهائية المقدمة 50 طعنًا ، 25 بالقاهرة والجيزة، و25 بالمحافظات، علي أن يتم الفصل فيها بأحكام قضائية يُلزم تنفيذها، وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة آخري فتصبح ملزمة للطرفين سواء المرشح أو الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنظر اليوم الاثنين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، الطعون ويستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، علي 3 أيام لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة.