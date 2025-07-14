ألمانيا: مؤشرات إيجابية من واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع

نقلت قناة “العربية”، عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قوله بأن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" تتجاوز مسألة تسليم ثلاث منظومات فقط، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي ينظر إلى هذه الخطوة في إطار أوسع من مجرد عدد المنصات.





وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، على وجود مؤشرات إيجابية من واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت"، ما يعكس تقدماً ملموساً في المحادثات بين الجانبين.

وأوضح أن الشركاء الأوروبين سيساهمون في تمويل عملية شراء أنظمة الدفاع الجوي، في حين أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس طرفاً مباشراً في هذه المبادرة.

وتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستريوس، اليوم الاثنين، إلى العاصة الأميريكية واشنطن في أول زيارة له منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وذلك للتشاور مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث بشأن استمرار دعم أوكرانيا والتعاون العسكري داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو".