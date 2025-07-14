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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مواقع إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 2 بجروح خطرة في حدث أمني كبير

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
محمد على

قالت مواقع إسرائيلية في نبأ عاجل بمقتل جنديين  صهيونيين وإصابة 2 بجروح خطرة في حدث أمني صعب حدث بقطاع غزة، وفق توصيف وسائل إعلام الاحتلال، فيما تستمر قوات المقاومة في ضرب جنود الاحتلال بقوة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تل هاشومير وسط إسرائيل.

كما أخبرت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة أسر جندي إسرائيلي في غزة تفعيل بروتوكول هانيبعل في الحدث الأمني في قطاع غزة خشية وقوع أحد الجنود في الأسر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل، فيما ذكرت مصادر فلسطينية بحدوث قصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية على مناطق عدة في حي التفاح وجباليا البلد شمال شرق مدينة غزة.

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