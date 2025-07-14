إيران: سنرد بقوة على عودة العقوبات الأممية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن إيران سترد على عودة عقوبات الأمم المتحدة بموجب آلية "سناب باك".

وأضاف أن الدول الأوروبية ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات.

كما صرّح بقائي بأنه "ليس لديه موعد محدد" للقاء بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة".

كانت إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، قبل أن تبدأ إسرائيل ضرباتها على منشآتها النووية الشهر الماضي، والتي انضمت إليها واشنطن لاحقًا.