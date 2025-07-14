مبعوث بوتين: الحوار الروسي الأمريكي سيستمر رغم محاولات إفشاله

قال كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للاستثمار، يوم الاثنين، إن الحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة سيستمر رغم محاولات عرقلته.



نُشرت تعليقاته على تطبيق تيليجرام قبل ساعات من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن استيائه من بوتين بسبب الصراع الروسي الأوكراني، "تصريحًا هامًا" بشأن روسيا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن سترسل أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت إلى كييف وألمح إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، معربا مرة أخرى عن استيائه من الزعيم الروسي فلاديمير بوتن بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.



جاء إعلان الرئيس الأمريكي عن إرسال أسلحة ضرورية لأوكرانيا بعد أن قال في وقت سابق إنه سيلقي "بيانا مهما... بشأن روسيا" الاثنين.

يأتي هذا الإعلان وسط زخم دبلوماسي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين المبعوث الأمريكي الخاص زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا، فيما من المقرر أن يلتقي ترامب مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في واشنطن.

يستمر الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تكثيف الهجمات هذا الصيف وعدم توصل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة حتى الآن إلى نتائج لإنهاء القتال.