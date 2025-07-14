إيران: لا موعد محدد للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة

صرحت إيران اليوم الاثنين بأنها "لا تملك موعدًا محددًا" لاجتماع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وذلك عقب حربها مع إسرائيل التي أعاقت المفاوضات.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، عن خطط عقد اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: "حتى الآن لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان محدد بشأن هذه المسألة".

وكانت إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة قبل أن تبدأ إسرائيل ضرباتها على منشآتها النووية الشهر الماضي، والتي انضمت إليها واشنطن لاحقًا.

والتقى عراقجي وويتكوف خمس مرات، بدءًا من أبريل، دون التوصل إلى اتفاق، قبل أن تشن إسرائيل ضربات مفاجئة في 13 يونيو، لتبدأ حربًا استمرت 12 يومًا.

وقال بقائي: "لقد كنا جادين في الدبلوماسية وعملية التفاوض، ودخلنا بحسن نية، ولكن كما شهد الجميع، قبل الجولة السادسة، ارتكب النظام الصهيوني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عدوانًا عسكريًا على إيران".

شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني في 22 يونيو ، استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو بمحافظة قم جنوب طهران، بالإضافة إلى مواقع نووية في أصفهان ونطنز.

ولا يزال حجم الأضرار الناجمة عن هذه الضربات مجهولاً.

بضرباتها التي بلغ عددها المئات، قتلت إسرائيل علماء نوويين وضباطاً عسكريين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى استهداف مواقع عسكرية ونووية وغيرها.

وردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل بينما هاجمت قاعدة أمريكية في قطر رداً على ضربات واشنطن.

وتتهم إسرائيل والدول الغربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.