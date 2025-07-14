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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسر مفاجئ.. إصلاح خط مياه رئيسي في قرية 8 الغابات بكفر الشيخ | صور

إصلاح كسر بخط مياه الشرب
إصلاح كسر بخط مياه الشرب
محمود زيدان

أعلن المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، انتهاء أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بمدخل قرية 8 الغابات التابعة لقرية المنشأة الشرقية.

وقال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن الوحدة المحلية تتابع على مدار الساعة حالة المرافق العامة، لافتًا إلى أن فرق الصيانة الدورية لجميع المرافق والخدمات، جاهزة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو بلاغات، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على كفاءة شبكات المياه والصرف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الأعمال من خلال حرص الوحدة المحلية على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وجرى تنفيذ أعمال الإصلاح على الفور بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمتابعة ميدانية من مسؤولي الوحدة المحلية ورئيس القرية، والسيطرة على الكسر واستبدال الجزء التالف من الخط وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي دون تأثر الخدمة لفترة طويلة.

جاء ذلك بإشراف هاني الجميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ونادية عبد اللطيف، رئيس قرية المنشة الشرقية، وفريق العمل بشركة المياه بكفر الشيخ.

كفر الشيخ خط مياه الشرب أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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