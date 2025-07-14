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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدين يوقع ثلاثة ألحان في ألبوم آمال ماهر

مدين وآمال ماهر
مدين وآمال ماهر
أحمد إبراهيم

تستعد الفنانة آمال ماهر، لطرح أغنية "خبر عاجل" وهي أولى أغاني ألبومها الجديد، في تعاون فني متجدد يجمعها بالملحن مدين، الذي يوقّع ثلاثة ألحان مختلفة داخل الألبوم، من بينها أغنية درامية تعكس عودتها القوية للساحة الفنية.

وخلال الأيام الماضية، أثارت آمال، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة ظهرت خلالها ترتدي فستان زفاف دون أي تعليق، مما دفع الجمهور إلى التساؤل:هل احتفلت بزفافها؟
أم أن الصورة مشهد من عمل فني؟ أم أنها أغنية جديدة لا تزال غامضة الهوية؟، لكنها أنهت التكهنات بنشرها برومو قصير من الكليب المنتظر، وأرفقته بعبارة: "خلال أيام"، لتُعلن بشكل  مباشر أن الأغنية الجديدة أصبحت على الأبواب.

الملحن مدين 

وشارك الملحن مدين، البوستر الرسمي عبر حسابه على إنستجرام، وكتب:"استنوا الأغنية الجديدة #خبر_عاجل مع الفنانة اللي راجعة بكل قوة #آمال_ماهر خلال أيام.. واستعدوا لمفاجآت تانية في الألبوم".

جدير بالذكر أن الأغنية المرتقبة من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، وتحمل بصمة مدين الذي سبق أن تعاون مع آمال في عدة أعمال ناجحة، من أبرزها:"لو رسمته"،
"ماهونتش عليا"،و "عيشها"، التي قدّمتها كديو غنائي مع الفنان وائل جسار وحققت رواجًا كبيرًا وقت طرحها.

التعاون الجديد بين آمال ومدين يُعد من أبرز ملامح الألبوم المرتقب، وسط حالة من الترقب بين جمهورها الذي ينتظر بفارغ الصبر عودة الصوت والإحساس، مضافًا إليه بصمة موسيقية متجددة من أحد أهم ملحني جيله.

الفنانة آمال ماهر آمال ماهر أغنية خبر عاجل مدين الملحن مدين

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