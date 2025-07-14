أول ظهور لـ كاظم الساهر بعد شائعة وفاته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنان العراقي كاظم الساهر، بعدما نشرها أحد اقرابه، لينفي شائعة وفاته التى انتشرت خلال الساعات الماضية.

كانت شائعة وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تداولت صفحات غير موثوقة خبرًا يفيد بتعرضه لحادث سير أودى بحياته.

هذه الأخبار الكاذبة أثارت بلبلة واسعة بين جمهوره ومحبيه في العالم العربي، ودفع الكثيرين للبحث عن حقيقة الأمر.

ونفَت وسائل إعلام فنية عراقية الخبر بشكل قاطع، مؤكدة أن الشخص الذي تُوفي مؤخرًا هو شقيق كاظم الأكبر، جبار إبراهيم السامرائي، وليس الفنان نفسه.



رد كاظم الساهر

كان الفنان كاظم الساهر نفسه قد نشر منشورًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك في 11 يوليو، أي قبل يومين فقط من انتشار الشائعة، قال فيه: “ضروري كل نوتة تولّد الإحساس المقصود في كل حرف من كل كلمة”، في تأكيد غير مباشر على أنه بصحة جيدة ومتابع لنشاطه الفني.