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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثورة 23 يوليو بملتقى الهناجر الثقافي.. غدَا

خالد جلال
خالد جلال

يقيم قطاع المسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، والذي يأتي بعنوان «ثورة يوليو تاريخ وطن وذاكرة شعب»، وذلك فى السابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة.

يتحدث فى الملتقى، المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، المؤرخ الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق، الكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ ووكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس. 

ضيوف ملتقى الهناجر الثقافي

كما يشارك فى الملتقى الدكتور حسام فاروق، الكاتب الصحفي والأكاديمي، ومدير تحرير بجريدة الجمهورية، وأستاذ الاتصال السياسي، الإعلامي أحمد عبد العظيم، المذيع بالتليفزيون المصري وزميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيچية .

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى، ويلقي شاعر المحروسة أشرف البنا، عضو اتحاد كتاب مصر، مجموعة من قصائده الوطنية، كما يتخلل برنامج الملتقى عدد من الفقرات الغنائية تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان محمود درويش.

المخرج خالد جلال خالد جلال الفنان شادي سرور مركز الهناجر ملتقى الهناجر الثقافي

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