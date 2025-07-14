محمد رمضان يعلن طرح أغنيته الجديدة "إيه يا قلبي".. تفاصيل

نشر الفنان محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم إيه يا قلبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث أعلن عن موعد طرح الأغنية أيضا.

وعلق محمد رمضان قائلًا: “يوم الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر، ثقة في الله نجاح”.

رسالة محمد رمضان فى حفله بالساحل الشمالي

من ناحية أخرى وجه الفنان محمد رمضان، رسالة لجمهوره بعد حفله بالساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من الحفل، وكتب: “قضيت وقتًا رائعًا بالأمس في حفلتي الصيفية الأولى في الساحل الشمالي، وكان الحشد أنيقًا، وكانت المشاعر لا توصف”.

وأحيا النجم محمد رمضان إحتفالية ضخمة ضمت عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير وذلك خلال إفتتاح مهرجان تركواز بمنطقة سيدي عبد الرحمن فى العلمين الجديدة فى دورته الأولي والذي يشارك في إحياء فعالياته كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي.

وحضر الحفل من نجوم وصناع الفن المنتج تامر مرسي ،شيماء سيف زوجها المنتج محمد كارتر ، أحمد ياسين ،نور ايهاب ،رانيا منصور وشقيقتها نورهان . بالإضافة الى نجوم كرة القدم كابتن رامي ربيعه وحرمه ،محمد فاروق وامام عاشور .. غيرهم .

حضر رمضان بسيارته الخاصة بجوار المسرح وافتتح وصلته الغنائية بمهرجان تركواز بداية من الصعود أعلي سيارته ومرورا بوصلات استعراضية اكثر إثارة قدم خلالها عدد كبير من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الحضور من نجوم الفن والرياضة والالاف من الجمهور.