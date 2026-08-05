ارتفاع أعداد مصابي وضحايا حادث تصادم أتوبيس بالطريق الإقليمي إلى 17 شخصا

في استجابة عاجلة لمتابعة تداعيات حادث تصادم أتوبيس رحلات على الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بلبيس، توجَّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، إلى مستشفى العاشر الجامعي، اليوم للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين الذين تم استقبالهم بالمستشفى، ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة حيالهم، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

رافق محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق خلال الزيارة، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكان في استقبالهم الدكتور وليد نافع مدير مستشفى العاشر الجامعي، والدكتور نشأت سلامة نائب مدير المستشفى لشئون الطوارئ، والدكتور محمد المصري المدير الإداري للمستشفى.

وخلال الزيارة، اطمأن محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق على الحالة الصحية للمصابين، واستمعا إلى شرح من إدارة المستشفى حول الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها منذ استقبال الحالات، مؤكدين ضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وتسخير جميع الإمكانات الطبية لضمان سرعة التعامل مع الحالات وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح مسؤولو المستشفى أنه تم استقبال 17 مصابًا جراء الحادث، حيث أسفرت التقييمات الطبية الأولية عن وجود حالتي كسور، وحالتي حروق، إلى جانب إصابات وكدمات متفرقة وحالات إصابات خفيفة، فيما لا تزال جميع الحالات تخضع للتقييم الطبي المستمر، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للوصول إلى التشخيص النهائي ووضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة.

هذا وقد وجَّه محافظ الشرقية فور وقوع الحادث، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وسرعة تقديم الإسعافات الأولية، مع المتابعة المستمرة لحالاتهم الصحية، لضمان حصولهم على أفضل مستويات الخدمة الطبية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والصحية المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحالات وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

فيما أكد الدكتور خالد الدرندلي أن مستشفيات جامعة الزقازيق تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وتواصل أداء دورها في تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين، مشددًا على استمرار متابعة الحالات المصابة حتى استقرارها وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وتؤكد جامعة الزقازيق استمرار المتابعة الدقيقة للحالات المصابة من خلال إدارة مستشفى العاشر الجامعي والفرق الطبية المعنية، مع توفير كافة الإمكانات الطبية اللازمة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.