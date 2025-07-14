مصادر: رئيس المخابرات المصرية يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن رئيس المخابرات المصرية يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن اللقاءات تهدف إلى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار بغزة وتذليل العقبات التى تعيق التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، وحتى صباح يوم الإثنين، 38 مهمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وفقا لوكالة "صفا".

و تضمنت هذه المهمات مهمتي إطفاء، و3 مهمات إنقاذ، و26 مهمة إسعاف، و7 مهمات أخرى، المكتب الإعلامي للدفاع المدني.

