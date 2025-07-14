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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الوزراء: خطة متكاملة لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال الصيف

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
عادل نصار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تطبق منذ عدة أشهر خطة متكاملة لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن أحد المحاور الرئيسية في هذه الخطة هو تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الخطة تتضمن أيضًا أعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الكهرباء، إلى جانب زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن الشبكة القومية.

وفيما يخص تمويل المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، أشار الحمصاني إلى أن وزارة البترول وضعت خطة متعددة الجوانب، تشمل استخدام سفن التغييز وربطها بالشبكة القومية، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج من خلال تعزيز أنشطة الاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وفيما يتعلق بمديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء، أوضح الحمصاني أنه تم الاتفاق منذ فترة على آلية لسداد هذه الالتزامات، مشيرًا إلى أن التحويلات المالية تتم بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة وتوفير السيولة لوزارة الكهرباء.

الوزراء الكهرباء المستشار محمد الحمصاني استهلاك الكهرباء

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