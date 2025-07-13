26 إذن تصدير للمغلفات الحيوانية بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الاتحاد الأوروبي

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 26 إذن تصدير لمصانع إنتاج المغلفات الحيوانية الطبيعية (مثل أمعاء الذبائح) المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اجتياز الفحوصات الفنية المطلوبة.

وجاءت تلك الإجازات عقب سحب العينات من المصانع، والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية والبيطرية والاشتراطات الأوروبية المرتبطة بسلامة المغلفات الحيوانية.

وتُستخدم هذه المغلفات بشكل رئيسي في الصناعات الغذائية مثل السجق والنقانق، ويُعد تصديرها إلى أسواق أوروبية علامة ثقة في جودة المنتج المصري.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لدعم الصناعات الغذائية التكميلية التي تتمتع بقدرة تصديرية عالية، والمساهمة في تعزيز قيمة الصادرات غير التقليدية.