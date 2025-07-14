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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمج الأنشطة التجارية غير الرسمية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المحلية بالتنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن خطة المحافظة لتقنين أوضاع المحال التجارية غير المرخصة، وتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بما يعزز من فرص التشغيل وتحقيق الحماية القانونية لتلك الأنشطة.

حيث ناقش نائب المحافظ تقارير المتابعة الميدانية التي قدمتها كل وحدة محلية على حدة، والتي تضمنت نتائج حصر المحال التجارية القائمة، وتحديد نسب المحال المرخصة وغير المرخصة، ومدى استجابة أصحابها لتقنين أوضاعها القانونية، علاوة على استعراض آليات العمل المقترحة للفترة المقبلة، والتي تشمل تكثيف حملات التوعية الميدانية المباشرة لأصحاب المحال غير المرخصة بكل مركز من مراكز المحافظة من خلال لقاءات مباشرة مع أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإداري للراغبين في الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتفعيل نقاط الاتصال المباشر مع اللجنة الفرعية لتذليل أي معوقات فنية أو قانونية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من المحافظ د.محمد هاني غنيم، نظرًا لأهميته في تعزيز موارد الدولة وخلق بيئة تجارية منظمة وآمنة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على العمل تحت مظلة قانونية تكفل لهم فرص التوسع والنمو، موضحًا أن هناك مزايا عديدة في الانضمام للمنظومة الرسمية، منها التمتع بالحوافز الضريبية، والدعم المالي والفني، والحصول على التراخيص المؤقتة خلال مدة التقنين، بالإضافة إلى الأولوية في برامج الدعم والتمويل المختلفة.

هذا وقد وجّه نائب المحافظ المختصين بسرعة استكمال أعمال الحصر وتكثيف التواصل مع أصحاب المحال غير المرخصة، وتقديم تقرير دوري بمعدلات الإنجاز ومقترحات الدعم الفني، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع ومدى التقدم المحقق في هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك في حضور الأستاذ أشرف حسين مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف ، والأستاذ محمد سعد رئيس وحدة الخدمات بالجهاز، بجانب نواب رؤساء المدن السبع، ومديري إدارات التراخيص بالوحدات المحلية،

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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