الفيومى عن مبادرة توفير وحدات سكنية للمستأجرين: خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة الدولة الخاصة بتوفير وحدات سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات فئة واسعة من المواطنين .

وأشار الفيومي، في مداخلة لبرنامج "اليوم" على قناة "دي أم سي"، إلى أن الدولة أطلقت مبادرة خاصة لأول مرة لتوفير وحدات سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة، خاصة كبار السن والمستأجرين الأصليين، وذلك في إطار البعد الاجتماعي وحرص الحكومة على توفير سكن بديل ملائم.

ورد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن ما إذا كان هل يحق أن يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها طبقا لقانون الإيجار القديم.

وأكد الفيومي أن المستأجر لا يحق له أن يحصل على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من المالك، لأنه في القانون المدني العادي أي تحسينات أو إصلاحات تكون من حق المالك بعد أن يستغل المستأجر شقة الإيجار القديم حتى مدة استغلالها ثم يسلمها للمالك بعد ذلك.

