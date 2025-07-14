اللواء مدحت قريطم: يجب تغليظ العقوبات على من يثبت تعاطيه للمخدرات أثناء القيادة

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة الداخلية تقوم بحملات كثيرة على كافة المحاور المرورية من اجل التفتيش على متعاطي المخدرات اثناء القيادة .



وقال قريطم في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،:" يجب تغليظ العقوبات على من يثبت تعاطيه للمخدرات أثناء القيادة .

وتابع قريطم:"القانون يقول إن أي قائد مركبة يتم ضبطه تحت تأنثير المخدر عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ".

وأكمل :" طبيب وزارة الصحة المنتدب يقوم بإجراء التحليل لقائد السيارة وإذا ثبت تعاطيه للمخدرات يتم تحويل الأمر للنائب العام ".

ولفت مدحت قريطم: " من يقود السيارة تحت تأثير المخدر يشكل خطرا على حياته وحياة الأخرين على الطريق ".