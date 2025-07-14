قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات جمركية تربك الاقتصاد والسياسة معا| وارتباك عالمي بسبب ترامب.. فماذا يحدث؟
تعديلات قانون التعليم تمنح الوزير حق إعادة الدراسة للراسبين.. اعرف التفاصيل
نجم تشيلسي: شعرت بالارتباك بسبب الرئيس ترامب.. ولم أتوقع ما فعله
بحجز موعد مسبق.. طريقة الترخيص من وحدات المرور المميزة بالمولات
رغم مقـ.ـتل عامل بكاليفورنيا.. إدارة ترامب تدافع عن إجراءاتها العنيفة في ملف الهجرة
بعد 21 سنة.. تشيلسي يكرر انتصاره الأكبر على باريس سان جيرمان
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
مكافأة خيالية.. كم ربح تشيليسي بعد التتويج بكأس العالم للأندية؟
إيهود أولمرت: خطة المدينة الإنسانية في رفح أشبه بمعسكر اعتقال
صحيفة عبرية تكشف عن قوة المقاومة الفلسطينية وإمكانية أسرها جنود جدد
تظلمات الدبلومات الفنية 2025 .. كل ما تريد معرفته عن ضوابطها وخطواتها
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بحجز موعد مسبق.. طريقة الترخيص من وحدات المرور المميزة بالمولات

وحدات المرور
وحدات المرور
مصطفى الرماح

خدمات مرورية مميزة تقدمها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين فى إنهاء إجراءات تراخيص المركبات الخاصة بهم.

ووفرت وزارة الداخلية وحدات مرور متنقلة ووحدات مرور في المولات والمراكز التجارية لإنهاء تراخيص السيارات والدراجات النارية للمواطنين بمواعيد مسبقة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.

حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

وفرت وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني أو الأبليكيشن الخاص بالوزارة خدمة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية.


طريقة حجز موعد فى وحدات المرور

- الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

- إنشاء حساب جديد فى حالة عدم وجود حساب للمستخدم.

- إدخال البيانات الشخصية لصاحب الرخصة.

_ إدخال بيانات الرخصة المراد تجديدها.

شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية:

-بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول. -

- السداد بكافه أنواع كروت الائتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره.

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).


لا يتم تقديم الخدمات الآتية

- ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

-لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.

- ​لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي والوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية. عدم قبول الدمغ المحلى .


الخدمات المتاحة حالياً ب​وحدات المرور الإلكترونية

- ​ تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

- إصدار ملصق إلكترونى.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى. ​

- خدمة الفحص الفنى للمركبات.


الفروع المتاحة حالياً ل​وحدات المرور الإلكترونية:

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر). ​​

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية ​(داندى مول).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية​ (الحصرى - موقف الحافلات).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

الجيزة - وحدة ال​مرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).

مطروح - وحدة​ المرور الإلكترونية (مراسى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح). الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).

البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغ​ردقة).

أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).

بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).


 

خدمات مرورية وزارة الداخلية تراخيص وحدات مرور المولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

ترشيحاتنا

الفراخ المقرمشة

بأقل تكلفة .. طريقة عمل الفراخ البروستد كالمطاعم

اللوز

7 فوائد عند تناول اللوز بهذه الطريقة

الكبد

احرص عليه .. نوع بقوليات يحمي الكبد من التلف

بالصور

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد