نقل مقر مكتب توثيق الجيزة داخل محكمة جنوب الابتدائية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 3838 لسنة 2025، بنقل مقر مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة من مقره الحالي ليكون مقره داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بشارع صلاح سالم بالجيزة 36 شارع ربيع الجيزي سابقا بذات الاختصاص المكاني والنوعي.

جاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1964، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2025/6/3.

نصت المادة الأولى على أنه يُنقل مقر مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة من مقره الحالي ليكون مقره داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بشارع صلاح سالم بالجيزة 36 شارع ربيع الجيزي سابقا بذات الاختصاص المكاني والنوعي، ونصب المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 2025/6/28 صدر في 2025/6/10.